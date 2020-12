Presidente de seção que divulgou vídeo mostrando o voto é identificada pela Polícia Federal em Santarém, no PA

Vídeo foi compartilhado em grupos de WhatsApp. Mulher foi encaminhada para a delegacia, onde Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado. Prática é considerada crime eleitoral.

A Polícia Federal do Pará identificou a responsável por um vídeo em que uma pessoa vota na urna eleitoral neste domingo (29) — não é permitido levar celular para a cabine. A prática é considerada crime eleitoral descrito no art. 312 da lei nº 4.737/65, Violação do Sigilo do Voto, que prevê pena de detenção de até dois anos.

O vídeo foi compartilhado em grupos de WhatsApp.

Os investigadores descobriram que o caso aconteceu no município de Santarém, oeste do Pará, e identificaram e localizaram a pessoa responsável pelo vídeo. O G1 apurou que trata-se de uma mulher que trabalhava como presidente de uma das seções eleitorais do município.

A mulher foi encaminhada para a delegacia de Polícia Federal do município, onde foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

O aparelho celular da presidente de seção foi apreendido e será periciado pela Polícia Federal.

2º turno em Santarém

O segundo turno da eleição municipal de 2020 em Santarém é disputado por Maria do Carmo e por Nélio Aguiar.

Nélio Aguiar (DEM), que é o atual prefeito, votou às 09h, na escola Barão do Tapajós, bairro Aldeia. Ele chegou ao local acompanhado pela esposa.

A candidata Maria do Carmo (PT) votou às 10h25, no Colégio Santa Clara, localizado no bairro de mesmo nome. Ela chegou acompanhada do esposo e do filho.

