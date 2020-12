Eleições municipais 2020: Pará foi o primeiro a concluir os resultados do segundo turno -Veja resultado nas capitais do Brasil

Eleições municipais 2020: os resultados do segundo turno nas capitais do Brasil

Neste domingo (29/11), 57 municípios brasileiros foram às urnas para eleger seus prefeitos em segundo turno. Os resultados começaram a ser divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral pouco após as 17h, no horário de Brasília, quando terminou a votação.

Ao todo, 18 capitais tiveram segundo turno neste domingo. A primeira confirmação veio do Pará.

Com 98% das urnas apuradas, o candidato do PSOL em Belém, Edmilson Rodrigues, será o novo prefeito da cidade. Ele teve 51% dos votos, vencendo o Delegado Federal Eguchi, do Patriotas, que teve 48% dos votos.

Nesta página, o Jornal Folha do Progresso mostra o resultado das capitais do país com pleito decidido no domingo dia 30 de Novembro, a cada definição. Acompanhe:

Belém

Edmilson (PSOL): 52% (Eleito)

Delegado Federal Eguchi (Patriotas): 48%.

São Paulo:

Bruno Covas (PSDB): 59,77% (Eleito)

Guilherme Boulos (PSOL): 40,23%

Rio de Janeiro

Eduardo Paes (DEM): 64,41% (Eleito)

Marcelo Crivella (Republicanos): 35,59%

Vitória

Delegado Pazolini (Republicanos): 58% (Eleito)

João Coser (PT): 41%

Recife

João Campos (PSB): 56,21% (Eleito)

Marília Arraes (PT): 43,79%

Aracaju

Edvaldo (PDT): 57% (Eleito)

Delegada Danielle (Cidadania): 42%

Fortaleza

José Sarto (PDT): 51,69% (Eleito)

Capitão Wagner (PROS): 48,31%

João Pessoa

Cícero Lucena (PP): 53,16% (Eleito)

Nilvan (MDB): 46,84%

São Luís

Eduardo Braide (Podemos): 55,87% (Eleito)

Duarte Junior (Republicanos): 44%

Teresina

Dr. Pessoa (MDB): 62% (Eleito)

Kleber Montezuma (PSDB): 37%

Porto Alegre

Sebastião Melo (MDB): 54,58% (Eleito)

Manuela D’Ávila (PCdoB): 45,42%

Rio Branco

Tião Bocalom (PP): 62,82% (Eleito)

Socorro Neri (PSB): 37,18%

Manaus

David Almeida (Avante): 51,24% (Eleito)

Amazonino Mendes (Podemos): 48,76%

Porto Velho

Hildon Chaves (PSDB): 54,60% (Eleito)

Cristiane Lopes (PP): 45,40%

Boa Vista

Arthur Henrique (MDB): 85,41% (Eleito)

Ottaci (Solidariedade): 14,59%

Cuiabá

Emanuel Pinheiro (MDB): 51,17% (Eleito)

Abílio (Podemos): 48,83%

Goiânia

Maguito Vilela (MDB): 52,52% (Eleito)

Vanderlan Cardoso (PSD): 47,48%

Maceió

João Henrique Caldas (PSB): 58,65% (Eleito)

Alfredo Gaspar de Mendonça (MDB): 41,35%

Macapá

As eleições na capital do Amapá foram adiadas por causa do apagão de energia elétrica. O primeiro turno vai ocorrer no dia 6 de dezembro.

