Preso acusado de matar o irmão a facadas no interior do Pará

(Foto:Divulgação/Polícia Civil) – Claudio José Pinto Silva foi preso, em flagrante, acusado de matar o próprio irmão, identificado como Lucas Chagas Pinto Silva. A prisão foi realizada no bairro do Ipiranga, em Parauapebas, sudeste paraense, por policiais civis da Seccional Urbana do município.

Segundo o delegado Gabriel Henrique Costa, titular da Seccional, após tomar conhecimento do crime, no último dia 24, policiais civis passaram a investigar os fatos. Nas apurações iniciais, os policiais souberam que Lucas morreu após dar entrada no Hospital Municipal de Parauapebas, vítima de esfaqueamento.

Logo nos primeiros levantamentos, os policiais civis chegaram ao nome do próprio irmão da vítima. Claudio José foi localizado na noite de quarta (25). Em depoimento, ele confessou o crime. A motivação ainda está sob apuração.

Por conta das provas do crime, ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado.

Autor: Com informações da Polícia Civil

sábado, 28/09/2019, 18:33 – Atualizado em 28/09/2019, 18:54 –

