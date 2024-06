Preso em Nova Maringá acusado de matar e arrastar mulher com moto é transferido para Sinop e diz ter usado drogas

(Fotos:Reprodução/Só Notícias) – Wellington Honorato dos Santos, 32 anos, o principal acusado de matar Bruna de Oliveira, de 24 anos, neste domingo de madrugada, arrastar o corpo dela com uma moto e jogá-la em vala, acaba de chegar na delegacia especializada da Mulher, Criança e Adolescente em Sinop – MT. Ele foi preso, no final da tarde, em Nova Maringá (MT) para onde fugiu após o bárbaro crime. A Polícia Civil agiu rapidamente e conseguiu prendê-lo.

Na delegacia em Sinop ele declarou, em rápida entrevista, ter usado drogas antes do crime e acusa a vítima de também consumido. Wellington negou ter abusado de Bruna e alegou que não tinha ligação com ela. Ele também negou ter chamado a mulher para ir até a quitinete onde ele estava residindo e alegou que ela foi lá “beber”. “Ela morava na rua que eu morava”, declarou. Questionado por Só Notícias sobre a motivação do brutal assassinato, ele ficou em silêncio.

A delegada Renata Evangelista vai ouvir o depoimento de Wellington, que deve passar por audiência ia de custódia nesta terça-feira. A Polícia Civil de Sinop trabalhou em conjunto com a equipe de Nova Maringá e, conforme Só Notícias já informou, no final da tarde investigadores acharam o local onde ele estava escondido. Wellington foi levado a São José do Rio Claro e recambiado esta noite para Sinop.

Familiares de Bruna registraram neste domingo o desaparecimento dela. O irmão relatou que ela havia saído com o suspeito, no sábado, e desde então não foi mais vista. Ele alegou que chegou a ligar para o acusado que afirmou ter deixado ela em casa por volta das 22 horas. Desconfiado, o irmão foi até a quitinete do suspeito, constatou que ele havia se mudado e encontrou sinais de sangue. Ele fez buscas e, ontem à noite, localizou o corpo da irmã em uma vala às margens da rua das Orquídeas, cerca de três quadra da quitinete. Imagens registradas por câmeras de segurança, por volta das 4h55, mostraram o momento em que o criminoso deixa o conjunto de quitinetes de moto, arrastando o corpo da mulher com uma corrente fechada com um cadeado.

O perito André Fúrio, da Politec, confirmou que a jovem apresentava ferimentos por arma branca. “O crime é bárbaro por causa do arrastamento. Na verdade, um esgorjamento por arma branca, depois ele passou a corrente no pescoço e arrastou por três quadras. Aí desovou o corpo na matinha da reserva florestal”, acrescentou.

O corpo de Bruna será velado nesta terça-feira de madrugada na capela anexada ao cemitério e o sepultamento será pela manhã.

