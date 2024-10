Santarém – Instituto de MG registra empate técnico entre JK e Zé no 2º turno; pesquisa foi feita antes da visita de Bolsonaro

(Imagem/Arte: Veritá Pesquisa) – Instituto de MG registra empate técnico entre JK e Zé Maria no 2º turno; pesquisa foi feita antes da visita de BolsonaroA pesquisa foi realizada pelo instituto Veritá, de Minas Gerais.

Pesquisa realizada por um instituto de Minas Gerais (MG) sobre o 2º turno em Santarém (PA) registra empate técnico entre os candidatos a prefeito. Zé Maria Tapajós (MDB) tem 50,8% das intenções de votos ante 49,2% de JK do Povão (PL). A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

O levantamento foi realizado antes da visita do ex-presidente Bolsonaro na cidade (dia 16), para apoiar o candidato do Partido Liberal. Ela está registrada na Justiça Eleitoral (PA-09348/2024).

Segundo o Veritá Pesquisa, o número de indecisos chega a 2,1%, e 4,9% optam pelo voto branco, nulo, ou não vão votar.

O resultado foi o primeiro divulgado pelo Veritás neste segundo turno em Santarém, a ser realizado no próximo domingo (27).

Na pesquisa espontânea, em que o nome do candidato não é apresentado ao eleitor, Zé Maria somou 50,3%, enquanto JK do Povão chegou a 49,7%, registrando um outro empate técnico. Indecisos chegam a 13,8% neste quadro, e brancos e nulos, 2,8%.

A pesquisa Veritá, bancada pelo próprio instituto, realizou 800 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 12 e 17 de outubro. O nível de confiança de é 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Pará com o número PA-09348/2024.

