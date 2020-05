Preso segundo envolvido em furto de avião em Matupá no Mato Grosso

O delegado Regional de Polícia Civil Geraldo Gezoni Filho acabou de confirmar, ao Só Notícias, que o segundo suspeito do furto da aeronave Cessna Aircraft 182, prefixo PT-JAX, ocorrido em Matupá (Nortão do Mato Grosso) foi preso. No entanto, ele não informou a identificação, local da captura nem os detalhes de como ocorreu a localização do suspeito.

*Roubado em Matupá (MT) ,avião encontrado em uma área de mata- Polícia identifica dois envolvidos

*Avião é roubado no aeroporto de Matupá (MT)

Ontem, o primeiro envolvido também foi preso. Os mandados judiciais foram expedidos pela Vara Única de Matupá, com base em investigações da Polícia Civil coordenadas pela delegada, Juliana Rado, que confirmou que o suspeito preso é um um dos pilotos do avião. “São dois pilotos reconhecidos, e o alvo é um deles. É uma investigação muito sensível, com a participação de outros suspeitos e por isso não há maiores informações que passam ser passadas no momento”, disse a delegada, anteriormente.

Conforme Só Notícias informou em primeira mão, os policiais militares de Peixoto, Colíder e Matupá com apoio do helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) de Sorriso encontraram, no dia 24 passado, o avião em uma área de mata de menos 5 mil hectares entre os municípios de Terra Nova do Norte e Nova Guarita (156 e 200 quilômetros de Sinop, respectivamente). A aeronave ficou muito danificada e parou com “o trem de pouso” virado para cima.

Após análise da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) o empresário e proprietário, Márcio Eidt, foi autorizado a fazer a remoção do avião. O ponto na mata não é de fácil acesso. Uma equipe, de Sinop, começou a desmontar o Cessna. Primeiro foram retiradas as asas para facilitar a remoção da maior parte. GPS e transponder também foram retirados. Depois, a fuyselagem foi levado para uma oficina onde serão feitos os reparos necessários.

O proprietário estimou, anteriormente, que o avião está avaliado em ao menos R$ 500 mil e para reparar os danos devem ser gastos cerca de R$ 250 mil.

