Presos do complexo penitenciário de Santa Izabel denunciam agressões durante liberação temporária do dia dos pais

Familiares reclamam da demora na liberação de presos para saída do dia dos pais-(Foto:Reproduçã0)

De acordo com os presos, eles foram atingidos por balas de borracha e bombas de gás disparadas pela Força-Tarefa penitenciária, que cuida do complexo.

Detentos do Complexo Penitenciário de Santa Izabel, na região metropolitana de Belém, disseram que foram agredidos fisicamente durante a liberação para o indulto do dia dos pais. De acordo com os presos, eles foram atingidos por balas de borracha e bombas de gás disparadas pela Força-Tarefa penitenciária, que cuida do complexo. Ao todo, cerca de 400 presos devem ser liberados do presídio ainda nesta terça-feira (13).

Por conta das denúncias, familiares de presos que aguardam a liberação estão reunidos na porta da carceragem. Eles aguardam explicações da direção da casa penal sobre as denúncias. Segundo os parentes dos detentos, pouco mais de 20 pessoas foram liberadas.

De acordo com a Susipe, a intervenção da Força-Tarefa se deu porque alguns presos teriam se recusado a usar a tornozeleira eletrônica. Os agentes foram acionados e controlaram a situação e utilizaram armas não letais. Ainda de acordo com a nota, os 149 presos que fizeram o tumulto ainda devem ser liberados. Os detentos estão saindo gradativamente pela disponibilidade da tornozeleira.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...