Solenidade da Polícia Militar terá promoção de oficiais e praças e entrega de novos equipamentos

(Foto:Reprodução)-Governador entregará de materiais como ambulâncias, armas e computadores

Nesta quarta-feira (24), a Polícia Militar vai realizar a solenidade alusiva ao Dia da Polícia Militar do Pará. O evento, comemorativo aos 201 anos da corporação, será realizado no Quartel do Comando-Geral da PM, na rodovia Augusto Montenegro, km 09, bairro Parque-Guajará, em Belém, a partir das 9h.

A cerimônia será presidida pelo governador do Estado e comandante em chefe da Polícia Militar do Pará, Helder Barbalho, e terá a presença do comandante-geral da instituição, coronel Dilson Júnior, secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, comandantes militares da região, entre outras autoridades.

Durante o evento, o governador Helder Barbalho fará a entrega de 4 ambulâncias, 200 pistolas, 54 computadores, 200 rádios HT e 201 computadores mini PC para a Polícia Militar. Os veículos, os armamentos e os equipamentos foram adquiridos por meio de convênios entre a PM e órgãos estaduais e federais.

A solenidade de aniversário da PMPA marca ainda promoção de 49 oficiais e 2.565 praças da corporação. Durante o evento, trezentas e quarenta e quatro personalidades civis e militares também serão condecoradas com a Medalha do Mérito Policial Militar “Coronel Fontoura” (quarenta com o Grau Comendador e trezentos e quatro com o Grau Cavaleiro), a maior honraria concedida pela instituição.

O desfile da tropa representativa da Polícia Militar do Estado vai encerrar a cerimônia, que terá a participação de grupamentos da Banda de Música da PM, Academia de Polícia Militar “Coronel Fontoura”, Comando de Policiamento Ambiental (CPA), Comando de Policiamento Especializado (CPE), Batalhão de Polícia de Choque (Bpchoque), Companhia Independente de Operações Especiais (Cioe), Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPC), Centro de Inativos e Pensionistas (CIP) e Regimento de Polícia Montada (Cavalaria).

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...