Presos em aeroporto de Belém com cocaína ingerida vão responder por tráfico internacional de drogas, diz PF

Exames médicos comprovaram que os quatro suspeitos ingeriram cápsulas com entorpecentes para viajar de SP até Caiena, capital da Guiana Francesa, e depois seguiriam para o destino final, na França, segundo a Polícia Federal.

Exames apontam drogas dentro de corpo de suspeitos de tráfico internacional de drogas em Belém. — Foto: Reprodução / Assessoria Polícia Federal

Os quatro homens presos durante voo com escala em Belém neste domingo (19) vão responder por tráfico internacional de drogas. Exames médicos comprovaram que todos ingeriram cápsulas com entorpecentes para viajar de São Paulo com destino a Caiena, capital da Guiana Francesa, e depois seguiriam para o destino final, na França, segundo as investigações da Polícia Federal.

Os suspeitos foram abordados por volta das 13h no Aeroporto Internacional de Belém, no bairro de Val-de-Cans. Entre os presos estão dois brasileiros e dois venezuelanos. Um deles estava com drogas nas meias.

A Polícia Federal informou que ainda aguarda resultados de exames da perícia para comprovar qual droga foi ingerida, mas que a principal suspeita é cocaína.

O grupo foi levado para um hospital público de Belém para realizar análises. Os resultados apontaram que eles engoliram de 50 a 100 cápsulas, cada um. Os médicos aguardam os entorpecentes serem expelidos pelos presos.

Os policiais federais apreenderam celulares e aguardam ordem judicial para analisar o conteúdo dos aparelhos. A PF disse que investiga a participação de um dos presos em uma organização criminosa.

A Infraero informou, por telefone, que não vai se manifestar sobre o caso, que é competência da Polícia Federal.

PF prende suspeitos de tráfico internacional de drogas no Aeroporto Internacional de Belém. — Foto: Reprodução /

Por Taymã Carneiro, G1 PA — Belém

19/01/2020 20h52

