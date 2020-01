Servidores do Detran entram em greve por tempo indeterminado no Pará

A principal reivindicação é que os trabalhadores são contra a portaria de terceirização do serviço de vistoria veicular que para eles é ilegal.

Servidores fazem uma manifestação em frente à sede do departamento — Foto: Reprodução/Sindtran

Servidores do Departamento de Trânsito do Pará (Detran) entraram em greve na manhã desta segunda-feira (20). Segundo eles, 80% dos serviços do órgão estão paralisados em todo o estado. Os servidores fazem uma manifestação em frente à sede do departamento, na avenida Augusto Montenegro.

“A greve é por tempo indeterminado por conta da postura do atual diretor geral que no final do ano passado publicou uma portaria de terceirização da área de vistoria veicular. Nós entendemos que é uma área de polícia administrativa, uma área de atendimento ao público que não pode ser entregue nas mãos de empresas privadas. Essa portaria é um ato ilegal, tanto é que entramos com uma ação onde o juiz intimou o atual diretor sobre esse processo de privatização. Desde dezembro ele nos ignora”, conta Denis Sampaio, presidente do sindicato dos trabalhadores.

A principal reivindicação é que os trabalhadores são contra a portaria de terceirização do serviço de vistoria veicular que para eles, é ilegal. Também há outras reivindicações como reajuste da gratificação, revisão do plano de cargos, carreira e remuneração e a realização de concurso público.

Por G1 PA — Belém-20/01/2020 10h41

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...