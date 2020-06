PRF apreende carga de cigarros avaliada em R$ 1,3 milhão na BR-153

Carga de cigarros foi apreendida no Tocantins — Foto: Divulgação/PRF

Ao todo, foram 550 caixas de cigarro, o que representa 275.000 maços, uma das maiores apreensões realizadas pela PRF no Tocantins.

Um grande carga de cigarros avaliada em R$ 1,3 milhão foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal na BR-153, em Paraíso do Tocantins. Ao todo, foram 550 caixas de cigarro, o que representa 275.000 maços, uma das maiores apreensões realizadas pela PRF no Tocantins. O motorista acabou preso por suspeita de contrabando.

O caso foi registrado neste domingo (7), no km 495 da rodovia mais movimentada do Tocantins. No momento, a equipe de moto policiamento da PRF fazia ronda, quando viu que o motorista do carminhão realizava uma manobra irregular na pista.

A equipe então fez a abordagem e passou a fiscalizar o veículo e a carga. No momento, o motoristas apresentou uma documentação dizendo que estaria transportando madeira e portas com origem no Paraná e destino Belém (PA).

Os policiais desconfiaram do nervosismo do caminhoneiro, que ficou insatisfeito quando os policiais pediram para retirar a lona e fiscalizar a carga.

Momentos depois, o condutor confessou que estava transportando cigarro. Disse que pegou a carga em São Paulo e que levaria para Belém, sendo que ganharia R$ 8 mil pelo transporte.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de contrabando e conduzido para delegacia de Polícia Civil de Paraíso do Tocantins.

Por G1 Tocantins

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...