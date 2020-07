Novo Progresso acumula 582 casos,no Pará 124.934 e no Brasil são 70 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus

Novo Progresso acumula 582 casos de Covid-19 nesta sexta-feira (10).

Novo Progresso totaliza 582 casos com 517 recuperados e 3 mortes de Covid-19; 18 internados e 47 em quarentena com tratamento domiciliar, são 65 infectados e 582 curados. Nesta semana dois casos envolvendo bebês,um recém nascido foi registrado na cidade. Leia mais:ALERTA-Novo Progresso tem caso de recém-nascido com covid-19; dois bebês foi diagnosticado com a doença

A Secretaria de Saúde do Municipio confirmou nesta sexta-feira (10) através de Boletim divulgado nas redes sociais.

De acordo boletim, o municipio ainda possui 199 em monitoramento, 1728 já monitorados , 517 recuperados, 638 casos descartados e 00 em análise. Do total 91 não residentes em Novo Progresso.

Veja Boletim do dia 10 de Julho de 2020.



Casos no Pará

A Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) confirmou nesta terça (7) mais 2.260 casos e 50 óbitos de Covid-19. Agora, são 124.934 infectados e 5.274 óbitos no Pará.

São 186 casos e 50 mortes ocorridas nos últimos sete dias e mais 2.074 casos e 24 óbitos nos dias anteriores. De acordo boletim, o Pará ainda possui 109.699 recuperados, 10.900 casos descartados e 350 em análise.

O detalhamento de casos e óbitos, com gênero, idade e cidade, está disponível aqui: http://covid-19.pa.gov.br.

#Atualização : agora são 124.934 casos e 5.274 óbitos no Pará. O detalhamento de casos e óbitos, com gênero, idade e cidade, está disponível aqui: https://t.co/gUxqw1V0a9. Atualização: 10.07.2020 / 18H. — Sespa Pará (@SespaPara) July 10, 2020

Casos no Brasil

Brasil supera 70 mil óbitos; nº de novas mortes cresce em 4 regiões

O Brasil ultrapassou hoje a marca de 70 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus. Segundo levantamento do consórcio de veículos de imprensa, foram 1.270 óbitos registrados até as 20h (horário de Brasília) de hoje em relação às 24 horas anteriores. O total de vidas perdidas chegou a 70.524.

O consórcio de imprensa também apontou que o Brasil passou de 1,8 milhão de casos confirmados da covid-19. Foram 45.235 novos diagnósticos nas últimas 24 horas em todo o país.

Das novas mortes registradas hoje, 586 ocorreram na região Sudeste, 345 foram no Nordeste, 123 no Centro-Oeste, 108 no Norte e mais 108 no Sul, região que bateu recorde de óbitos pelo terceiro dia seguido.

Em relação ao dia anterior, apenas o Nordeste teve baixa no número de novas mortes. Foram 345, contra 374 de ontem. As outras quatro regiões tiveram alta. O Sudeste registrou 586 mortes, três a mais em relação ao registrado ontem; o Norte teve 108 (+31), o Centro-Oeste teve 123 (+52) e o Sul, 108 óbitos em 24h (+14).

