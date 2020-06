Em Marabá, vice-presidente anuncia continuidade da operação Verde Brasil

(Foto:Tomaz Silva/Agência Brasil) – Nesta segunda, Mourão finalizou visita que fez aos Estados do Mato Grosso, Rondônia e Pará para acompanhamento da Operação Verde Brasil 2

O vice-presidente da República e coordenador do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão, disse ontem que quer estender o emprego do Exército em ações contra desmatamento na Amazônia. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa, em Marabá, na finalização da visita que fez aos Estados do Mato Grosso, Rondônia e Pará para acompanhamento da Operação Verde Brasil 2 realizada durante o mês de maio.

No município do sudeste paraense, o vice-presidente fez um sobrevoo em uma área de garimpo ilegal de manganês. Segundo Mourão, já é possível identificar queda no desmatamento após a deflagração da operação, em 11 de maio. Conforme os dados oficiais, cerca de 14 mil metros cúbicos de madeira ilegal foram confiscados neste período. As multas e termos de infração aplicados já passam dos R$ 91 milhões.

O vice-presidente também destacou que Operação Verde Brasil 2, prevista para durar 30 dias, deve prosseguir até o segundo semestre. Durante a entrevista coletiva, não foram apresentados os números do desmatamento na região. “Nós vamos prosseguir com as operações para combater, inclusive, as queimadas no segundo semestre. Agora a operação segue para análise das áreas e num segundo momento vamos agir. A mata foi derrubada e agora vamos impedir que a madeira seja queimada, evitando assim a péssima imagem que passamos ao mundo todo, afirmou.

“O desmatamento ilegal é um problema grave. A estratégia parte da repressão e fiscalização, mas para isso precisamos ter gente. Precisávamos avançar na regularização ambiental. Além de avançar na assistência técnica”, completou. De acordo com ele, a atuação do Exército na Amazônia deve seguir até 2022. Até lá, o governo federal vai buscar fontes de financiamento e recursos humanos para garantir as ações das agências de fiscalização, como Ibama e ICMbio.

Na passagem por Marabá, Hamilton Mourão, se reuniu com o governador Helder Barbalho, que destacou as ações estaduais no combate ao desmatamento. “A antecipação do calendário de operações para maio é fundamental. Principalmente se tratando sobre desmatamento ilegal e queimadas no Estado. A antecipação da Verde Brasil, precisa ser valorizada. Nos cinco primeiros meses do ano o desmatamento já é maior do que em todo o ano passado. O ato de antecipar a fiscalização reforça que é uma ação para conter o avanço do desmatamento e das queimadas”, avaliou, defendendo, em seguida, que as ações do Estado não se limitam ao campo da repressão.

“Em paralelo a presença da Polícia Militar e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, estamos alinhando com a força estadual operações em vários municípios e regiões. Também estamos com a estratégia ‘Amazônia Agora’, para mudar a nossa chave econômica. Aqui temos um índice baixo de ocupação de gado na terra. Estamos trabalhando para que a produção deixe de ser extensiva e passe a ser intensiva”.

Para o governador Helder Barbalho, construir alternativas de desenvolvimento sustentável é a saída pra o fim da exploração ilegal dos recursos da Amazônia. “Estamos buscando apoio tanto nos municípios quanto na esfera federal para ir além da fiscalização. Precisamos enfrentar e resolver o cenário. É fundamental realizar uma transformação social. A transversalidade das ações estaduais, federais e municipais é fundamental para o desenvolvimento sustentável”, concluiu.

Por:Thiago Vilarins

