PRF apreende fuzis que iriam para o Complexo da Maré, Zona Norte do Rio

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um dos fuzis tinha mira telescópica, normalmente usado por atiradores de elite, segundo a PRF. Além das armas também foram encontradas drogas dentro do carro. Todo o material, segundo os agentes seria levado para o Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.

Entre outras armas e drogas, havia pelo menos 22 fuzis, um deles com mira telescópica. Apreensão aconteceu na Via Dutra.

You May Also Like