PRF apreende mais de 100 m³ de madeira ilegal em Dom Eliseu e Vitória do Xingu

(Foto:Reprodução)-Cargas foram apreendidas em três flagrantes diferentes

Uma grande quantidade de madeira ilegal foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nos municípios de Dom Eliseu e Vitória do Xingu, nos dias 17 e 19 de agosto, com três flagrantes registrados, totalizando 100,25 m³ de madeira ilegal. O primeiro flagrante ocorreu por volta das 03h do último sábado (17), quando os policiais em ronda em Dom Eliseu abordaram o caminhão de cor preta. Realizada a medição da carga, os policiais chegaram a um volume total de 41 m³. Quando questionado sobre os documentos obrigatórios para o transporte do produto, o caminhoneiro informou não possuir a guia florestal, tampouco a nota fiscal, configurando a ilegalidade do produto.

Na madrugada desta segunda-feira (19), por voltas das 3h, no km-685 da BR-230, a Transamazônica, que atravessa Vitória do Xingu, os policiais registraram mais um flagrante após abordar o caminhão de cor prata. Feita a medição da carga os agentes constataram que ali havia o volume total de 20,92 m³ e, em seguida, analisando os documentos apresentados pelo caminhoneiro e consultando nos sistemas internos, foi revelado que eram falsos.

Já o último flagrante, foi registrado por volta de 10h desta segunda-feira, no-km 580 da BR-230, também em Vitória do Xingu, após abordagem ao caminhão Volvo, branco. Ao indagar o condutor sobre a proveniência da carga transportada, ele informou que a madeira era oriunda da cidade de Itaituba, com destino a João Pessoa na Paraíba. Foi realizada a medição da carga, chegando-se ao volume de 38,33 m³ de madeira serrada e, após uma minuciosa verificação nos documentos, foi constato que eram falsos, caracterizando crime ambiental.

Diante dos flagrantes de crime ambiental, os condutores dos caminhões foram detidos e liberados após a assinatura de Termo Circunstanciado de Ocorrência. Os veículos com as respectivas cargas foram apreendidos e disponibilizados ao órgão ambiental competente.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...