MEC ainda tem R$ 3,8 bilhões sob bloqueio e universidades reforçam ajustes para manter atividades

MEC anunciou a liberação de R$ 1,1 bilhão para universidades e institutos federais, mas outros R$ 3,8 bilhões ainda seguem bloqueados.

O anúncio da liberação de R$ 1,156 bilhão para universidades e institutos federais de ensino, anunciado nesta segunda-feira (30) pelo Ministério da Educação (MEC) poderá trazer algum alívio nas contas das instituições, que preveem que suas atividades serão afetadas caso os recursos não cheguem a tempo.

A situação das universidades ainda é de incerteza porque outros R$ 3,8 bilhões ainda seguem bloqueados. As universidades já estão na metade do segundo semestre e parte ainda não sabe se vai conseguir manter as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Um levantamento feito pelo G1 antes do anúncio do MEC aponta que 24 das 36 universidades que responderam à pesquisa (66,66%) afirmam que aulas, atividades de extensão e de pesquisa poderão ser suspensas.

Para 11 delas (30,55%) as aulas poderão ser suspensas ou a situação ainda está indefinida. Ao todo, 221,3 mil alunos da graduação presencial poderão ser afetados nestas instituições — o número representa 17,97% dos 1,2 milhão de universitários do país.

Desde o início deste ano, o MEC já passou por dois “cortes”: R$ 5,8 bilhões em abril e R$ 348,47 milhões em julho.

Os valores descontingenciados não vão repor todas as perdas acumuladas na área.

Entre as 63 instituições do país, 90% operavam com perdas reais em 2017, comparado ao que tinham de recursos em 2013. Na prática, o orçamento para gastos não obrigatórios – os mesmos atingidos pelo atual contingenciamento –, já estava menor. Entre 2013 e 2017, o repasse total garantido pelo MEC encolheu 28,5%.

Em agosto, uma reportagem do G1 mostrava que 21 universidades entre as 37 que responderam ao levantamento (56,75%) já previam o impacto nas aulas e pesquisas. Em setembro, a situação continua a mesma.

Ensino

A falta de recursos poderá afetar o andamento das aulas em 11 das 36 universidades que enviaram respostas ao G1. Entre elas, cinco disseram que a situação está indefinida.

Aulas poderão ser suspensas nas seguintes universidades:

UFAC – Universidade Federal do Acre (final de outubro)

UFG – Universidade Federal de Goiás – Jataí (outubro)

UFRPE – Universidade Federal Rural de Pernambuco (sem data)

UFPR – Universidade Federal do Paraná (sem data)

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro (outubro)

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina (sem data)

A situação está indefinida nas seguintes instituições:

UnB – Universidade de Brasília

Unifal – Universidade Federal de Alfenas

Unifesspa – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

UFPel – Universidade Federal de Pelotas

Pesquisa e extensão

A Política de Extensão Universitária, será afetada se o atual corte for mantido em 23 das 36 universidades ouvidas, ou 63,88%. Outras duas disseram que a situação está indefinida: UnB e Ufes.

As atividades de extensão poderão ser afetadas nas seguintes universidades:

UFABC – Universidade Federal do ABC

UFAC – Universidade Federal do Acre

UFCSPA – Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

UFG – Universidade Federal de Goiás, campus de Catalão e Jataí

Ufop – Universidade Federal de Ouro Preto

UFPel – Universidade Federal de Pelotas

UFPR – Universidade Federal do Paraná

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte

UFRPE – Universidade Federal Rural de Pernambuco

UFSB – Universidade Federal do Sul da Bahia

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina

UFTM – Universidade Federal do Triângulo Mineiro

UFV – Universidade Federal de Viçosa

UnB – Universidade de Brasília

Unifal – Universidade Federal de Alfenas

Unifesp – Universidade Federal de São Paulo

Unifesspa – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

Unila – Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Unipampa – Universidade Federal do Pampa

Univasf – Universidade Federal do Vale do São Francisco

As pesquisas poderão ser afetadas em 22 universidades:

UFABC – Universidade Federal do ABC

UFAC – Universidade Federal do Acre

UFCSPA – Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

UFG – Universidade Federal de Goiás, em Catalão e Jataí

UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora

UFPel – Universidade Federal de Pelotas

UFPR – Universidade Federal do Paraná

UFSJ – Universidade Federal de São João del Rey

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte

UFRPE – Universidade Federal Rural de Pernambuco

UFSB – Universidade Federal do Sul da Bahia

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina

UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná

UFTM – Universidade Federal do Triângulo Mineiro

UFV – Universidade Federal de Viçosa

Unifal – Universidade Federal de Alfenas

Unifesp – Universidade Federal de São Paulo

Unifesspa – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

Unipampa – Universidade Federal do Pampa

Univasf – Universidade Federal do Vale do São Francisco (Petrolina)

