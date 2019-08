PRF apreende quase 100m³ de madeira e 70 comprimidos de anfetaminas em Altamira

No caminhão apreendido pela PRF foram encontrados 50,28 m³ de madeira das espécies “muiracatiara” e “maçaranduba” (Foto:Ascom PRF)

Além de transportar madeira ilegalmente, um dos condutores estava dirigindo sob efeito de anfetaminas

Na madrugada do último domingo (4) a Polícia Rodoviária Federal flagrou, à altura do km 630 da BR-230, no município de Altamira, no sudoeste do Pará, dois caminhões que transportavam madeira de forma irregular. Com um dos condutores havia uma grande quantidade de anfetaminas, droga que estimula o sistema nervoso normalmente utilizada por motoristas que trabalham com fretes para driblar o sono.

O primeiro flagrante ocorreu por volta de 1h15 da madrugada, quando os policiais abordaram um caminhão que transportava madeira serrada. Durante a checagem da carga e dos documentos foi constatado que a guia florestal era falsa. Além disso, foram encontrados 50,28 m³ das espécies “muiracatiara” e “maçaranduba” na carroceria do veículo. Ao ser interrogado, o condutor admitiu ter usado drogas durante o percurso, entregando à PRF seis cartelas com quase 70 comprimidos de Nobésio extra forte, mais conhecido como rebite.

O segundo flagrante aconteceu às 5h40 da madrugada, envolvendo outro caminhão que transportava madeira serrada. Durante a realizarem a medição técnica da carga, os agentes encontraram 46,74 m³ de madeira, todavia, na verificação dos documentos fiscais, havia divergências com o que estava sendo transportado no veículo. Na nota fiscal e na guia florestal, a carga descrita era de caibro, tábua, viga, prancha e ripa, sendo que no caminhão foram encontrados pranchão, caibro, sarrafo e viga.

A carga e os caminhões foram apreendidos e se encontram à disposição das autoridades competentes. Os condutores assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência e foram liberados após assumirem o compromisso de comparecer em juízo quando convocados.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...