PRF apreende quase 40 comprimidos de anfetamina escondidos em caminhão, em Dom Eliseu (PA)

A PRF informou, ainda, que somente no ano de 2021, já foram apreendidos 1.268 unidades de comprimidos de anfetamina nas rodovias federais do Pará.

Diante do fato, o condutor foi autuado por porte ilegal e consumo de drogas, de acordo com o artigo 28 da Lei 11.343/06. Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), assumindo o compromisso de comparecer em juízo quando solicitado, e foi liberado.

Enquanto a equipe de policiais fazia a fiscalização, no quilômetro 19 da rodovia, o caminhão, modelo Mercedes Benz, foi abordado para revista. Durante a verificação dos itens de segurança do veículo, foram encontrados os 39 comprimidos de anfetamina (nobésio extra-forte).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quinta-feira (20), no município de Dom Eliseu, sudeste paraense, 39 comprimidos de anfetamina. A droga estava escondida em um caminhão, que foi abordado durante fiscalização de rotina na rodovia BR-010 (Belém-Brasília). O condutor do veículo foi detido e liberado após assinar um termo de ocorrência.

No total, 39 comprimidos de anfetamina foram apreendidos dentro do veículo (Foto:Ascom/ PRF)

