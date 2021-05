Grêmio goleia Aragua novamente e confirma vaga nas oitavas da Sul-Americana

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os venezuelanos anotaram mais um com Juan García aos 43, mas Elias fez mais dois aos 46 e 47 minutos e deu números finais ao triunfo do Grêmio, colocando o time na próxima fase da competição.

Com o 3 a 1 no placar, coube a Pepê fazer o quarto e transformar a vitória em goleada. Jean Pyerre fez boa jogada em velocidade e tocou para o atacante finalizar com o gol vazio e deixar o seu na partida.

O Aragua veio mais ligado para a segunda etapa e diminuiu logo aos dois minutos, com um golaço em chute forte de Stephens, mas o Tricolor voltou a se impor no jogo e aumentou o placar favorável. Aos sete, Léo Chú fez cruzamento rasteiro na área para Darlan chegar chutando e marcar o terceiro.

Os Tricolores começaram buscando o ataque e dominaram as principais ações ofensivas da partida. Após algumas boas oportunidades, a equipe saiu na frente aos 19 minutos do primeiro tempo.

Em partida válida pela quinta rodada do Grupo H, a equipe voltou a golear o Aragua nesta quinta-feira e venceu por 6 a 2, na Venezuela. Com o resultado, o time chegou a 15 pontos e garantiu a liderança da chave e a classificação para a próxima fase.

