PRF apreende quase 40 quilos de maconha em Marabá

Tabletes da droga foram achados em bagageiro de ônibus de linha – (Foto:Ascom PRF)

Duas mulheres que receberam R$ 3 mil pelo transporte da droga também foram presas

Policiais rodoviários federais apreenderam quase 40 quilos de maconha em Marabá, no sudeste paraense. O flagrante ocorreu na noite de terça-feira (30), por volta das 19 horas. A droga estava em um ônibus que fazia a viagem de Goiás para o Pará.

A equipe da PRF encontrava-se no km 344, da BR-155, no município de Marabá, e deu ordem de parada ao veículo de transporte interestadual de passageiros que fazia o itinerário de Goiânia (GO) para Belém.

A equipe entrou no veículo e iniciou os procedimentos de fiscalização, realizando verificações de bagagens, entrevistas e consultas de pessoas. Duas passageiras, de 35 e 26 anos, apresentaram inconsistência e certa incoerência nas respostas que eram dadas aos questionamentos realizados pelos policiais rodoviários federais.Os agentes informaram que solicitaram para que elas desembarcassem para acompanhar a revista detalhada em suas bagagens de mão e mala no bagageiro do ônibus.

Elas, então, acabaram confessando que em suas malas havia material ilícito.Foram encontrados aproximadamente 70 tabletes, totalizando 39 quilos de maconha. As mulheres informaram que receberam a droga em Goiânia e que a levariam para Belém, recebendo R$ 3 mil pelo transporte.

Elas, que deverão responder pelo crime de tráfico de drogas, foram encaminhadas à delegacia da Polícia Civil de Marabá para os procedimentos cabíveis, informou, ainda, a PRF.

