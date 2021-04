Homem é morto com golpes de terçado nas mãos e pescoço

Acusado desferiu vários golpes de terçado que deceparam a mão da vítima, que quase também foi degolada. Caso está na Delegacia de Juruti. (Foto:Reprodução / Site Ga Santarém)

O suspeito do crime vai responder por homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel

De acordo com a polícia, um homem foi morto a golpes de terçado, nesta terça-feira (30), no município de Juruti, no oeste paraense. O assassinato aconteceu após a vítima ir atrás de um homem para quem havia alugado uma motocicleta. O suspeito do crime vai responder por homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel.

Por causa da força violenta dos golpes, uma das mãos da vítima foi decepada e por pouco a cabeça também não foi separada do corpo. Segundo a Polícia, houve um desentendimento entre os dois homens. Em depoimento ao delegado de Polícia Civil, Raoni Barcellos, o suspeito contou que a vítima tentou feri-lo usando um pedaço de pau.”Ele então pegou um terçado e desferiu vários golpes que atingiram o pescoço, a mão, que foi decepada, e a cabeça. Foi bem violento”, afirmou o delegado.

Ainda de acordo com Raoni Barcelos, a versão do suspeito é que o crime foi cometido por causa do aluguel da motocicleta, houve o atraso na entrega do veículo e depois a briga. “O autor desferiu quatro terçadadas na vítima e atingiu várias regiões do corpo”, completou.

