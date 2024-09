PRF apreende veículo com 68m³ de madeira serrada sem documentação em Santarém | PA

Carreta carregada de madeira serrada sem documentação ficou apreendida — Foto: PRF / Divulgação

A carga e o veículo apreendidos serão encaminhados aos órgãos ambientais para os procedimentos cabíveis.

Uma carreta carregada de madeira foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal de Santarém, oeste do Pará, na madrugada desta sexta-feira (30), durante fiscalização de rotina no km 984 da BR-163, região do planalto.

Era por volta das 03h40, quando a equipe PRF em ronda, observou o veículo de carga trafegando na rodovia. O condutor foi parado e ao ser questionado pelos policiais rodoviários a respeito da carga, o informou que se tratava de madeira serrada, mas que não tinha qualquer documentação.

Durante a conferência da carga, a equipe da PRF encontrou aproximadamente 68m³ de madeira serrada da espécie maçaranduba, sem documentação de origem e transporte.

Foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para o condutor pelo crime de transportar, adquirir, vender, madeira, lenha, carvão sem licença válida, conforme o artigo 46 da lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

De acordo com a PRF, a carga e o veículo apreendidos serão encaminhados aos órgãos ambientais para os procedimentos cabíveis.

Fonte: G1 SANTARÉM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/08/2024/10:19:00

