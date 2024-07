PRF captura assassino de Minas Gerais em Marabá | PA

Sidevaldo Varges – Foto: Reprodução | Sidevaldo Varges cometeu o crime, na cidade de Almenará, localizada no nordeste do Estado de Minas Gerais, mas foi preso por volta de 16h, na BR-230, na tarde desta quarta-feira (17).

Na tarde desta quarta-feira (17), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam abordagens a ônibus de transporte de passageiros, no âmbito da “Operação Veraneio”, por volta de 16h, na BR-230, na cidade de Marabá, localizada no sudeste do Estado do Pará.

No momento da revista aos passageiros, o indivíduo, identificado como Sidevaldo de Oliveira Varges, demonstrou um comportamento bastante nervoso. De imediato, os agentes federais abordaram o suspeito, realizaram uma busca sobre ele no banco de dados sobre pedidos de prisão e descobriram que o sujeito era foragido da Justiça.

Durante as buscas, a PRF constatou que existia um mandado de prisão em aberto contra Sidevaldo Varges em decorrência de um crime de homicídio praticado na cidade de Almenará, localizada no nordeste do Estado de Minas Gerais. Neste momento, os policiais federais deram voz de prisão ao foragido. O nome da vítima de assassinato de não foi divulgado pela Polícia Civil de Marabá.

Uma equipe da Polícia Rodoviária conduziu e apresentou Sidevaldo Varges na 21ª Seccional Urbana, onde foi lavrado o termo de recaptura de foragido. O elemento foi conduzido para o Complexo Penitenciário de Marabá e vai aguardar recambiamento para a Comarca de Almenará para ser subjugado aos ditames da lei.

