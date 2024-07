Bebê que engoliu prego recebe alta após dias internada no Pará: ‘Estávamos muito preocupados’

Bebê é internada após engolir prego enquanto brincava no Marajó — Foto: Reprodução/Acervo Pessoal

Menina brincava no chão da própria residência quando encontrou um prego e engoliu. Raio-x identificou objeto, que foi expelido pela criança após quatro dias.

Como tudo ocorreu?

Ingrid Elóa estava brincando no chão de casa quando encontrou um prego e engoliu. A família desconfiou do problema quando a criança demonstrou que estava engasgada.

A residência está passando por reformas e segundo o pai, houve a limpeza do local, mas o objeto passou despercebido.

“No momento que ela engoliu, não fazíamos ideia do que seria, foi muito rápido, ela só tossiu e engasgou um pouco, aí levamos ela no hospital da nossa cidade e lá fizeram um Raio-X”, contou Rafael dos Santos, pai da criança.

Mobilização por leito

O caso ocorreu no domingo (14), mas apenas na terça-feira (16) a menina conseguiu ser transferida para um leito em um hospital na capital. Durante esse intervalo, uma mobilização foi realizada nas redes sociais, por amigos e familiares, para que a menina conseguisse o leito com suporte adequado para o tipo de atendimento que ela precisava.

Em nota, a Prefeitura de Breves informou um raio-x confirmou a presença do objeto no estômago da menina, mas que a UPA 24h e Hospital Municipal Maria Santana Rocha Franco não oferecem serviço de cirurgia pediátrica, por esse motivo, a bebê precisou ser cadastrada no sistema estadual para a busca de um hospital focado nesse tipo de atendimento.

“Enquanto não houve liberação de leito, a criança permaneceu internada e assistida pela equipe médica da UPA 24h, recebendo sintomáticos e aporte calórico por via venosa e no dia 16/07, foi transferida para Belém, após a liberação de leito”, informou a nota.

Já a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que “o leito foi liberado assim que a UPA do município anexou os documentos necessários para análise do cadastro da criança. O que só ocorreu na manhã de terça-feira (16)”.

A Sespa também ressaltou que toda a transferência é responsabilidade da unidade onde o paciente está internado.

