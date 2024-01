Tragédia: saiba quem são as vítimas do homem que cometeu suicídio após matar filho e sogra e deixar esposa e cunhada feridas

Suspeita é que o homem tenha tido um surto psicótico. O caso aconteceu na noite de sexta (19) no bairro Maracanã.

Uma tragédia chocou moradores do bairro Maracanã e de toda a cidade de Santarém, no oeste do Pará. Isso porque um homem entrou na residência onde morava com a família e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra os familiares da esposa.

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas. Após disparar contra as vítimas, o homem cometeu suicídio. O g1 conta o que se sabe sobre o caso, quem era o atirador e quem são as vítimas da tragédia.

Leia Também: Homem atira em bebê recém-nascido, na esposa, mata a mãe dela e depois comete suicídio em Santarém

O atirador

Waldiney Cury: o homem de 46 anos é o atirador. Ele se apresentava nas redes sociais como agrônomo formado pela Faculdade Integrada Carajás (FIC) em Carajás. Vizinhos relataram à polícia que chegaram a ouvir gritos tanto do homem quanto da esposa momentos antes da tragédia. Ele teria ameaçado matá-la.

Waldiney teria entrado no imóvel e atirou na esposa, no filho de apenas um dia de vida, na cunhada e na sogra. Após os disparos ele se matou.

As vítimas

Katia Cilene Bentes: a mulher de 42 anos é a sogra do atirador. Ela foi atingida com um tiro no peito e morreu no local.

Karen Bentes: é a esposa do atirador. A jovem havia passado por um parto cesariana e estava com o filho recém-nascido no colo quando a tragédia aconteceu. Ela foi ferida com um disparo na região do abdômen que atravessou as costas. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo o Hospital Municipal, Karen não necessitou de intervenção cirúrgica. A bala não ficou alojada no corpo. Ela está internada no setor de estabilização e o estado de saúde é considerado estável.

Asafe: o bebê de apenas um dia de vida foi atingido também na região do abdômen. Ele foi socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no centro cirúrgico do Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo.

De acordo com o Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, o bebê foi a óbito após passar por procedimento cirúrgico.

Mayanna Bentes: 26 anos. A jovem é filha de Katia e irmã de Karen. A jovem que é tia do bebê recém-nascido foi atingida na mão e em uma das pernas com fratura exposta. Ela foi socorrida pelo Samu, levada para o Hospital Municipal onde foi submetida a um procedimento cirúrgico para tratar uma fratura exposta na perna e encontra-se na clínica cirúrgica. O estado de saúde é considerado estável.

Momentos antes da tragédia, Mayanna Bentes publicou momentos com o sobrinho Asafe, ainda no hospital.

Fonte: ReporterMT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/01/2024/12:49:21

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...