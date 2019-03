PRF divulga balanço de acidentes durante o carnaval nas estradas federais no Pará

Fiscalização da PRF em uma rodovia federal no Pará — Foto: Polícia Rodoviária Federal

Foram registrados 17 acidentes, sendo que cinco foram graves, e duas mortes. Mais de 1.400 autos de infrações foram aplicados e mais de 240 CNHs e CRLVs foram retidas por irregularidades.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta quinta-feira (7) o balanço da Operação Carnaval que aconteceu no período de sexta-feira (1º) a quarta-feira (6) nas rodovias federais no Pará. Foram registrados 17 acidentes, sendo que cinco foram graves, e duas mortes.

Durante as fiscalizações, os agentes da PRF realizaram 4.893 abordagens a veículos e 5.138 pessoas, além de ter realizado 2.066 testes de bafômetro. Foram realizados 1.474 autos de infração – ultrapassagens irregulares, excesso de velocidade, mistura álcool e direção, falta de equipamentos de segurança – e recolhimento de 40 CNHs e 201 CRLVs por irregularidades.

Ação educativa

Durante a Operação Carnaval, a PRF realizou ações educativas com o intuito de prevenir acidentes no trânsito. Durante as consultas ou eventuais aplicações de autuações, o conduto e ocupantes do veículo eram convidados pelo agente para participarem do Cinema Rodoviário, onde foram exibidos filmes educativos relacionados a infrações que se convertiam em acidentes de trânsito.

Por: G1 PA — Belém

