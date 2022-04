Homem é preso em flagrante após espancar pai de 83 anos, em Viseu, no Pará

(Foto:Reprodução) – Antônio Raimundo agrediu a vítima com pauladas e foi preso neste domingo (10).

Um homem identificado como Antônio Raimundo, foi preso em flagrante neste domingo (10) pela Polícia Militar (PM) após espancar o próprio pai, de 83 anos, com pauladas. O caso ocorreu em Viseu, no nordeste do Pará. A vítima sobreviveu aos golpes. (As informações são do g1 Pará — Belém).

A ocorrência foi notificada em Vila de Curupaiti, zona rural do município. O suspeito teria chegado em casa embriago, o que pode ter motivado uma discussão com o pai e resultado na agressão.

De acordo com a PC, a delegacia de Viseu investiga o caso e Antônio responde pelo crime de violência doméstica.

Jornal Folha do Progresso em 12/04/2022/08:18:52

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...