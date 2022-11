PRF monitora 3 pontos com manifestações no Pará

A PRF está presente nestes locais para monitorar a manifestação (Foto:Divulgação / PRF / Via Portal Terra)

Todos são na BR-163, com interdição parcial da rodovia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o Pará possui três pontos de interdição ao longo da rodovia BR-163, no sudoeste do Estado, segundo o último boletim divulgado pela corporação, nesta sexta-feira (4), às 13h.

Polícia Rodoviária Federal comunicou às 19h45, desta quinta-feira (3), 4 locais com tráfego parcialmente impedido no Pará

Ainda de acordo com a PRF, todas as rodovias federais estão livres de bloqueio, e há 13 interdições com fluxo parcialmente impedido no Brasil.

Pontos com manifestação nas rodovias federais do Pará

BR-163

km 110, Cachoeira da Serra

km 159, Castelo dos Sonhos

km 312, Novo Progresso

(Com informações de Emilly Melo)

Jornal Folha do Progresso em 04/11/2022

