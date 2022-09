PRF prende em Santarém foragido da Justiça de Mato Grosso por crime de estupro

PRF prende foragido da Justiça de Mato Groso por crime de estupro em Santarém — Foto: PRF

Foi necessário o uso de algemas e o suspeito foi levado para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) cumpriu um mandado de prisão preventiva, nesta terça-feira (13) em Santarém, oeste do Pará, de um homem foragido da Justiça do estado de Mato Grosso (MT) por crime de estupro. Ele estava dentro de um ônibus.

Policiais rodoviários federais, por volta das 8h30, realizavam patrulhamento na BR-163 quando abordaram, próximo ao km 995, um ônibus de linha regular que havia saído de Santarém.

Dentro do veículo, a polícia percebeu que um dos passageiros estava com atitude suspeita. Ao consultar os antecedentes criminais dele, a equipe constatou que havia um mandado de prisão por estupro expedido pela Terceira Vara do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (MT).

Foi necessário o uso de algemas e o suspeito foi levado para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para procedimentos cabíveis. Após a prisão, o ônibus abordado seguiu viagem. (Com informações do g1 Santarém e região — PA).

Jornal Folha do Progresso em 14/09/2022/

