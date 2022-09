Vereador sofre traumatismo craniano, está em coma após ser pego roubando gado em fazenda

(Foto: Reprodução/Facebook ) – O vereador Magnum Vinicius Rodrigues Alves de Araújo (PSB/MT), do município de General Carneiro (MT), sofreu traumatismo craniano e passou por uma cirurgia após ser espancado em uma fazenda, na cidade vizinha, em Primavera do Leste, no último domingo (12/9).

De acordo com o último boletim médico, divulgado pela imprensa do MT, Magnun está sedado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e respira com a ajuda de aparelhos. A equipe médica solicitou uma tomografia do crânio para avaliação do quadro do paciente pós-cirurgia.

O agressão teria ocorrido porque o vereador e mais três pessoas estavam roubando gado em uma fazenda, e foram impedidos pelos funcionários da propriedade. Magnum está internato em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Rondonópolis. Os advogados dele entraram com recurso, nesta terça-feira (13/9), para que ele responsa em prisão domiciliar.

De acordo com o gerente da fazenda, que prestou queixa à Polícia Militar, a propriedade estava sendo invadida há dias, e os furtos estavam se repetindo. No ultimo fim de semana, os funcionários conseguiram pegar os ladrões em flagrante.

Em relato, o gerente disse ter visto o vereador e mais três homens abatendo o gado para levar a carne. Os suspeitos tentavam fugir em uma caminhonete, mas foram impedidos após os funcionários atirarem nos pneus. Os quatro ladrões reagiram com mais tiros, mas o gerente teria conseguido pegar a arma, bater no vereador e, junto com os outros funcionários da fazenda, imobilizar os suspeitos até a chegada da polícia militar.

A polícia apreendeu com os homens uma arma de fogo, quatro munições, três facas, R$ 4,6 mil em dinheiro e 43 talões de cheques. Todos foram levados para a delegacia, inclusive o gerente da fazenda, que prestou depoimento.

A defesa do vereador Magnum Vinicius Rodrigues Alves de Araújo (PSB/MT), ainda não se pronunciou sobre o caso.

