PRF prende homem por tráfico de drogas e recupera veículo clonado na BR-316

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo clonado e apreendeu 37 comprimidos de anfetaminas durante uma fiscalização no KM-02 da rodovia BR-316, dentro dod limites do município de Santa Maria do Pará, nordeste paraense. (Foto:Reprodução)

A ação ocorreu por volta das 21h47 desta quarta-feira (18), quando os agentes deram ordem de parada ao condutor do veículo modelo Renault Captur Life, de cor branca. Após vistoria minuciosa, foi constatado que o veículo apresentava adulteração dos sinais identificadores – o carro portava placas clonadas de outro veículo semelhante que se encontra rodando no Rio Grande do Norte e recebendo multas registradas no Pará.

Os policiais detectaram que o Certificado de Registro e Licenciamento de veículo (CRLV) apresentado tinha dados falsificados, assim como o chassi interno e o número do motor estavam raspados com visíveis sinais de adulteração. Quando questionado, o condutor informou que havia comprado o veículo tendo ciência da precedência ilícita.

Além de todas as irregularidade, os policiais encontraram dentro de uma das mochilas do condutor uma latinha que continha os comprimidos de anfetaminas, com ele afirmando tê-las comprado de uma mulher, na Cidade Nova, em Ananindeua, e alegou em suas atividades físicas na academia.

Diante das informações obtidas foram constatados, a princípio, os crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação culposa e tráfico de drogas. O condutor, o carro e os entorpecentes foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Santa Maria do Pará para os procedimentos cabíveis.

Por:O Liberal

