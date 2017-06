Ladrões que levaram avião em Mato Grosso libertam piloto

(Imagem ilustrativa)-O piloto Rogério Gomes, de 60 anos, sequestrado na última quarta-feira, em Poconé (105 km de Cuiabá), foi liberado hoje de madrugada. A informação foi confirmada, há pouco, pela assessoria Sesc para quem Rogerio trabalha. Não foi confirmado em qual cidade ele foi solto e se já retornou para Mato Grosso.

Rogerio foi dominado por bandidos que o obrigaram e decolar com A aeronave prefixo PR-ESC, da pista da fazenda do Sesc, no pantanal. O monomotor ainda não foi encontrado. Há suspeitas que tenha sido levado para a Bolívia.

A aeronave foi roubada no momento em que pousava no Hotel Sesc Porto Cercado, na região do Pantanal, e foi detectada voando sobre a fronteira com a Bolívia.

De acordo com informações da Força Aérea Brasileira (FAB), o piloto acionou o código de interferência ilícita no transponder, o que permitiu que o radar pudesse monitorar o voo da aeronave modelo Cessna prefixo PR-ESC. O código é digitado em caso de ameaça de perigo grave e iminente e, assim que acionado, permite que o controlador de trafego área identifique a aeronave e acione o comando de operações aeroespaciais para que se realize o monitoramento e vigilância do voo.

O último registro do monitoramento, feito por meio do radar, foi no dia do roubo, na fronteira com a Bolívia. Ainda segundo a FAB, não há como precisar se a aeronave pousou em fazendas ainda no Brasil, se conseguir chegar ao país vizinho ou se simplesmente saiu do alcance do radar.Isto porque o sinal do radar tem alcance limitado e, quanto mais baixo o voo, mais difícil de detectar.

A FAB afirma que comunicou a Polícia Federal em Mato Grosso. As equipes das unidades especializadas do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e do Grupamento Especial de Fronteira (Gefron) também estão em busca dos criminosos do piloto, informa a Gazeta Digital.

O avião foi roubado assim que o piloto pousou. Ele viajava de Cuiabá para o hotel, para realizar os serviços rotineiros de operação e monitoramento do espaço. No momento do pouso, ele foi interceptado e levado junto com a aeronave.

