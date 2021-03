Cerca de 60 veículos vão a leilão em Santarém após apreensões pela SMT; confira edital

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O leilão ocorrerá no tipo “maior lance”. Na lista dos lotes, os valores vão de R$ 100 a R$ 3 mil. Para participar, os interessados deverão fazer cadastro prévio e gratuito em até 24 horas do horário marcado para início dos pregões.

Conforme o edital, os lotes estão divididos em duas categorias – com e sem documentação, e serão vendidos no estado e condições em que se encontram, sendo classificados em sucatas e conservados.

Cerca de 60 veículos vão a leilão em Santarém após apreensões pela SMT — Foto: Reprodução Foi marcado o dia 13 de abril o leilão de cerca de 60 veículos retidos, apreendidos e removidos pela Secretaria de Mobilidade e Trânsito (SMT) de Santarém, no oeste do Pará. Os veículos estão no pátio há mais de 60 dias e não foram procurados pelos proprietários para regularização na pasta municipal.

You May Also Like