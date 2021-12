PRF realiza prisões e apreende 500g de oxi e munições no Pará

(Foto:Reprodução) – Na última segunda-feira (29), durante fiscalização no município de Santa Maria do Pará (PA), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 500g de “oxi”, 08 (oito) munições intactas e 03 (três) munições já deflagradas.

A apreensão foi realizada após a abordagem de um carro que trafegava pelo km 102 da BR-316. No veículo, haviam três passageiros. Após ser indagado pela equipe, o condutor afirmou que estava fazendo uma mudança para os outros dois passageiros e que trabalhava como motorista para o dono do veículo, realizando pequenos fretes.

Após realizar a checagem de documentos, a equipe localizou nos sistemas, um mandado de prisão em aberto da vara criminal de Benevides, em desfavor de um dos passageiros. Ao ser questionado se teria algum ilícito, ele negou e mostrou nervosismo no momento, motivo pelo qual a equipe decidiu fazer uma busca minuciosa no interior do veículo.

Durante as buscas, foi encontrado pela equipe uma bolsa feminina, de cor preta, atrás do banco do passageiro, no chão do veículo. Dentro da bolsa havia cerca de 500 (quinhentas) gramas, em nove pedaços de tamanhos diferentes, de substância análoga ao crack, aparentando ser “OXI”. Além da droga, também foram encontradas 08 (oito) munições calibre 38 intactas e 03 (três) munições calibre 36, já deflagradas.

Diante disso, além do veículo, o motorista e os passageiros foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Santa Maria do Pará (PA), para a realização dos procedimentos cabíveis. Foram constatados, a princípio, os crimes de Tráfico de Drogas e Porte ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido. Além disso, também houve cumprimento de Mandado de Prisão.

