Polícia prende trio que ameaçava dono de terras invadidas em Anapu

Armas foram apreendidas com os suspeitos – Foto: Carlos Souza/TV Vale do Xingu

Três pessoas foram presas após o registro de uma invasão de terras no município de Anapu, sudoeste do Pará, na noite da última quarta-feira (28).Os três homens que não tiveram os nomes divulgados são suspeitos de invadir terras e ameaçar o dono da propriedade.

A vítima foi quem denunciou o caso à Polícia Civil.Segundo informações da vítima, o caso aconteceu no Travessão Flamingo Sul, que fica localizado na área rural do município. O proprietário disse que quando viu as terras sendo invadidas tentou negociar com os suspeitos, mas teria sido ameaçado de morte.

Após as investigações um mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Delegacia de Conflitos Agrários de Altamira (DECA). Durante a abordagem no local a polícia ainda encontrou duas espingardas, calibres .16 e .36 e um rifle .22.Os suspeitos devem responder pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, eles foram conduzidos até a DECA, onde seguem à disposição da Justiça. (Com informações do Confirma Notícia).

29/12/2022

