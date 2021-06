PRF recupera veículos adulterados e prende suspeitos de receptação, em Itaituba (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No decorrer da ronda no KM 1109, por volta das 14h55, uma caminhonete MMC L200 Triton foi abordada pela equipe PRF e durante os procedimentos de fiscalização foi constatada adulterações nos elementos de identificação.

A primeira ação ocorreu no KM 1152, por volta das 11h, quando uma equipe PRF avistou o veículo Nissan Frontier, cor branca, com placas de Caruaru (PE). Durante os procedimentos de fiscalização foi constatado que o veículo possuía elementos identificação adulterados.

You May Also Like