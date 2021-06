Droga é apreendida na Transamazônica no trecho entre Pará e Amazonas

No final da tarde do último sábado, 19, foram realizadas duas apreensões de drogas na Rodovia Transamazônica, BR-230, no trecho localizado entre os municípios de Jacareacanga, no Pará, e Humaitá, no Amazonas.

Segundo informações, policiais militares do município de Humaitá-AM do 4º Batalhão, com apoio de Agentes da Polícia Rodoviária Federal-PRF, abordaram uma Saveiro/Preta. Ao avistar os militares e os agentes, o motorista tentou empreender fuga, porém foi alcançado e após revista minuciosa no veículo foram encontrados em um fundo falso 24 tabletes de droga, (COCAÍNA/PURA). De acordo com a Polícia, a droga tinha como destino a cidade de Uruará-PA, e o condutor, que estava só no veículo, iria receber o valor de R$5 mil reais pelo transporte.

A droga e o condutor foram apresentados na delegacia de Polícia Civil de Humaitá para os procedimentos legais.

Pouco tempo depois outra prisão e apreensão foram efetuadas, dessa vez por Policiais Militares Ambientais e Agentes da Polícia Rodoviária Federal, que estão em operação na cidade de Humaitá. Do mesmo modo que na outra prisão/apreensão, os agentes abordaram uma Montana/Prata, que assim como a Saveiro/Preta possuía um fundo falso no qual os agentes encontraram 24 tabletes de Cocaína também pura, que tinha o mesmo destino, a cidade de Uruará- PA. O motorista também receberia valor R$5 mil reais pelo transporte.

A polícia suspeita que as duas prisões e apreensões estejam ligadas ao mesmo grupo criminoso devido às características e os modus operandi. Segundo a polícia, essa rota pela Rodovia Transamazônica é antiga, mas agora está aparecendo mais porque a fiscalização está aumentado. Provavelmente a droga sai da Bolívia, em Guajará Mirim, segue pela Rodovia Transamazônica – 230, até a cidade de Uruará no Pará, e de lá seria distribuída na região e seguiria também para o Nordeste.

