PRF resgata animais silvestres durante fiscalizações em Santa Maria e Marabá — Foto: Ascom/PRF

Em Santa Maria do Pará, foram encontrados três pássaros da espécie Cúrio. Em Marabá, uma Macaco Prego foi resgatado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou três pássaros da espécie Curió, em Santa Maria do Pará, nordeste do Estado. O animais estavam em um veículo fiscalizado no quilômetro 102 da rodovia BR-316. O Curió é uma espécie silvestre ameaçada de extinção.

Foram encontradas duas gaiolas, com um pássaro em cada, além de mais preso dentro de uma armadilha. De acordo com a PRF, o motorista não soube explicar a procedência dos animais e não tinha documentação legal para tal posse. A ocorrência foi registrada no último domingo (9).

Em outra ocorrência, na terça feira (11), durante fiscalização na BR-153, em Marabá/PA, a PRF apreendeu um macaco prego. O animal era levado em uma gaiola por uma mulher. Ela também não apresentou as documentações necessárias.

Ambos foram detidos e autuados na Lei de Crimes Ambientais, que proíbe matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão. Os animais apreendidos foram encaminhados para as Secretarias de Meio Ambiente dos municípios.

