PRF resgata três aves silvestres em menos de 24 horas na BR-316, no Pará. — Foto: PRF-PA / Reprodução

Fiscalizações ocorreram no km 153 da rodovia federal.

Três aves silvestres foram resgatadas, em menos de 24 horas, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em fiscalizações no quilômetro 153 da rodovia BR-316 em Capanema, no nordeste do Pará. A ação foi confirmada no último sábado (29).

Segundo a PRF, o primeiro resgate foi na quinta-feira (27), por volta das 17h10. Foi uma abordagem de rotina a veículo.

Duas aves da espécie conhecida popularmente como curió estavam sendo transportados em gaiolas no interior do carro, sem documento emitido por órgão ambiental responsável, que autorizasse a prática.

A espécie em questão já esteve em risco de extinção e, atualmente, se encontra no nível de alerta com estado de conservação.

O segundo resgate foi na manhã de sexta-feira (28), por volta das 8h10. Uma ave também da mesma espécie estava sendo transportada em gaiola, também sem documentação.

A PRF informou que as aves resgatadas foram encaminhadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) para os procedimentos cabíveis.

Os responsáveis assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) e se comprometeram a comparecer em juízo quando solicitado, em tese, por crime ambiental.

Segundo dados oficiais da PRF, cerca de 85 % dos resgates de animais silvestres e exóticos, realizados no Pará pela instituição, foram realizados na BR-316 em 2023.

A PRF no Pará disse que tem intensificado as fiscalizações a fim de coibir crimes ambientais na rodovia federal.

Fonte: g1 Pará — Belém.

