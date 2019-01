Vale seleciona músicos para compor orquestra com bolsa de R$ 1.500 no Pará

Em 2016, o programa foi realizado nos municípios Açailândia, Santa Inês e Alto Alegre do Pindaré, no Maranhão. Este ano a iniciativa vai aos municípios de Canaã dos Carajás, Parauapebas e Marabá.

O projeto tem como objetivo desenvolver o trabalho entre jovens músicos, dando a oportunidade de uma vivência artística, social e intelectual entre jovens de várias partes do Brasil com professores de carreira internacional.

A seleção é para músicos com idade igual ou inferior a 29 anos. Há vagas para violinos, violoncelos, contrabaixo, flauta, oboé, fagote e trompas. A bolsa é no valor de R$1.500.

As inscrições ocorrem até o próximo dia 20 de outubro e pode ser feitas no site www.concertante.com.br, na aba ‘Faça Parte’.

