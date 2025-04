São Félix do Xingu: vereadores reprovam contas do ex-prefeito e podem torná-lo inelegível

(Foto: Reprodução) – A rejeição pode resultar em consequências políticas ao ex-gestor, incluindo eventual inelegibilidade, conforme o desdobramento de possíveis ações judiciais.

Em sessão realizada na noite da última terça-feira (22), a Câmara Municipal de São Félix do Xingu reprovou, por 10 votos a 5, as contas do ex-prefeito João Cleber (MDB), referentes ao exercício financeiro de 2023. Sob a presidência do vereador Mário da Saúde (PSD), a decisão foi acompanhada por autoridades municipais e grande presença popular. A rejeição pode resultar em consequências políticas ao ex-gestor, incluindo eventual inelegibilidade, conforme o desdobramento de possíveis ações judiciais.

Mesmo com parecer técnico do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) recomendando a aprovação com ressalvas, os vereadores decidiram pela reprovação. O relatório do TCM apontou falhas como inconsistências contábeis, atrasos na entrega de documentos e descumprimento parcial da Matriz da Transparência Pública Municipal. O desempenho do ex-prefeito foi classificado como “regular”, com 72,48% de cumprimento dos pontos avaliados e aplicação de multa.

O ex-prefeito foi convidado a comparecer à sessão, mas não compareceu. O atual prefeito Fabrício Batista (Podemos), a vice-prefeita Cacilda Levino (Podemos) e a maioria dos secretários municipais acompanharam a votação, assim como moradores que aplaudiram o resultado.

Segundo o relatório, João Cleber ordenou despesas que somam R$ 129,2 milhões em 2023. Embora o parecer do TCM tenha caráter consultivo, a decisão final cabe à Câmara, que optou pela rejeição das contas.

