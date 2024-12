Princípio de incêndio é registrado em hotel no centro de Belém | PA

A imagem mostra um caminhão do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) em frente ao hotel que registrou um princípio de incêndio. (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Funcionários perceberam a fumaça saindo de um dos elevadores do 14º andar e depois evacuaram o local.

Um princípio de incêndio foi registrado no apartamento de um hotel localizado no centro de Belém, na tarde desta segunda-feira (30/12). Funcionários perceberam a fumaça saindo de um dos elevadores do 14º andar. Depois disso, o hotel foi evacuado. Ninguém se feriu. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), a suspeita é de que o fogo tenha começado no ar-condicionado. No entanto, apenas a perícia irá constatar a causa do sinistro.

Nas redes sociais circula um vídeo que mostra bastante fumaça branca saindo de um dos quartos. O gerente-geral do hotel, identificado apenas como Eimar, explica o que aconteceu. “O que houve foi um princípio de incêndio em um apartamento do 14º andar, que estava sendo reformado. Não teve fogo. A nossa equipe de brigada foi acionada conseguiu controlar a situação”, contou. Por questões de segurança, funcionários e hóspedes devem retornar somente após a saída da fumaça.

“Fomos acionados pelo Ciop (Centro Integrado de Operações) e chegamos com bastante rapidez e encontrava-se um apartamento pegando fogo. O apartamento foi totalmente destruído. Algumas pessoas deixaram a porta corta-fogo aberta na hora do desespero, e isso provocou a entrada de fumaça, que se dispersou em vários apartamentos. O 14º andar, que foi onde o princípio de incêndio começou, foi evacuado”, informou o sargento Carlos Wendel, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA).

O corretor de imóveis, Mardoni Farias, é um dos hóspedes. Ele veio a Belém para acompanhar o show do Roberto Carlos. “Meu irmão, que chegou hoje, foi fazer o check-in e vimos fumaça para todo lugar. Na hora foi meio ‘punk’. Vamos pensar no show e esquecer o que aconteceu”, disse ele.

Fonte: O Liberal

