Sobe para 11 o número de mortes na queda de ponte entre o Maranhão e o Tocantins

A Marinha informou que, até 18h de domingo, 9 corpos tinham sido resgatados e outros 2 foram localizados; há, ainda, 6 desaparecidos (Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO)

Ainda segundo a Marinha, até as 18h de domingo, 9 corpos tinham sido resgatados e outros 2 foram localizados: 6 estão desaparecidos.

A Marinha do Brasil confirmou 11 mortes na queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, na BR-226, entre Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA). Até as 18 horas de domingo (29), nove corpos tinham sido resgatados e outros dois foram localizados. Há ainda seis desaparecidos. A estrutura, que ligava os estados do Tocantins e do Maranhão, desabou no domingo, dia 22. As informações são da Agência Brasil.

No domingo (29), as buscas começaram às 6 horas. Pela manhã, mergulhadores retiraram do rio um corpo que estava preso em uma caminhonete. Outro corpo foi localizado na cabine de um caminhão e, segundo a Marinha, a equipe de resgate planeja a estratégia mais adequada para a remoção.

À tarde, um drone subaquático identificou a localização de um veículo de passeio, a 44 metros de profundidade. Pelo menos um cadáver foi identificado no veículo. “Utilizando a técnica do mergulho dependente, militares da Marinha instalaram flutuadores para a retirada do carro. Os trabalhos para a reflutuação do veículo foram interrompidos às 20h10, devido à baixa visibilidade e condições adversas de correnteza”, diz nota da Marinha. No domingo, a operação de busca e resgate às vítimas, realizada pela Marinha, entrou no oitavo dia. Dentre as 17 vítimas, 11 óbitos estão confirmados, sendo 9 corpos resgatados e 2 corpos localizados. O total de desaparecidos é de 6 pessoas.

LEIA TAMBÉM

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/12/2024/16:21:09

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...