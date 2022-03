Processo seletivo: Seac Pará abre vagas com salários que chegam a R$ 1.560,76

Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania do Pará recebe inscrições para todos os níveis de escolaridade. — Foto: Agência Pará

Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania do Pará recebe inscrições para todos os níveis de escolaridade. São 36 vagas em todo estado, sendo 19 para contratação imediata.

A Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania do Pará (Seac) vai receber inscrições a partir desta terça-feira (29) para processo seletivo com vagas para todos os níveis de escolaridade. (As informações são do g1 Pará — Belém).

As remunerações variam de R$ 1.100 a R$ 1.560,76. Não há taxa de inscrição.

São 36 vagas ao todo, sendo 19 para contratação imediata. Os interessados podem se inscrever até o dia 31 de março, pelo site do Sistema Integrado de Processo Seletivo (Sipros).

Processo seletivo do Seac abre 19 vagas imediatas

Haverá formação de cadastro de reserva de 17 aprovados na seleção e também vagas destinadas a pessoas com deficiência. São 30 horas semanais para os cargos de motoristas, assistentes e técnicos de nível superior.

Confira as vagas disponíveis

Motorista (CNH “B”) – nível fundamental.

Assistente administrativo – nível médio.

Assistente de informática – nível médio.

Técnico de gestão de esporte – nível superior.

Técnico em gestão pública – nível superior.

Técnico de gestão de informática – nível superior.

Técnico em gestão cultural – nível superior.

