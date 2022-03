Homem que invadia casa para cheirar e vestir calcinhas vai responder por invasão de domicílio e violência psicológica

Homem invadia residencia para cheirar e usar calcinhas em Prainha — Foto: Câmeras de segurança

Caso aconteceu em Boa Vista do Cuçari, no município de Prainha. Homem foi liberado para responder ao procedimento em liberdade.

O homem que foi preso por invadir uma residência para cheirar e vestir calcinhas foi liberado e vai responder pelos crimes de violência psicológica e invasão de domicílio. O caso aconteceu em Prainha, no oeste do Pará, e ganhou repercussão após a vítima esconder um celular para filmar a ação do invasor. (As informações são do Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e região — PA).

Ao g1, o delegado do município, Rodrigo Barbosa contou que o caso aconteceu na comunidade Boa Vista do Cuçari, no município de Prainha. O homem assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado.

Ainda de acordo com o delegado, além do homem ter invadido a residência, ele invadiu a privacidade da vítima ao pegar, cheirar e vestir as peças íntimas.

Como o homem agia

À polícia, o proprietário da casa, Nicodemos Carvalho dos Santos contou que o homem praticava esses atos há mais de 10 anos, obrigando a família a mudar de residência pelo menos três vezes.

Ainda segundo as vítimas, o homem conseguia fazer cópias das chaves da casa e dessa forma conseguia acessar facilmente a residência.

O homem pegava as calcinhas, cheirava, usava e se masturbava com as peças. Após o “ritual”, ele deixava as calcinhas sujas de sêmen no varal da residência.

Jornal Folha do Progresso em 28/03/2022/18:39:44

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...