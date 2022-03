Governo do Pará anuncia fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos

(Foto:Leonardo Barreto/ g1) – De acordo com o governo estadual, houve uma redução de 99% no número de casos de Covid-19, no comparativo entre janeiro e março deste ano.

O uso de máscaras em ambientes abertos não é mais obrigatório no estado. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (28), pelas redes sociais do Governo do Pará. De acordo com dados analisados pelo Comitê Científico da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), o afrouxamento da medida sanitária é seguro já que os números de novos casos da doença estão em queda em todo o estado e não há pressão no sistema de saúde. (As informações são do g1 Pará — Belém).

No anúncio o Governo informou que a medida passa a valer a partir de terça-feira (29). Segundo o o Governo do Estado do Pará, comparando janeiro com março deste ano, houve uma redução de 99% no número de casos de Covid-19, no Pará, graças ao avanço da vacinação no Estado.

A decisão respeita a autonomia dos municípios. Em lugares fechados a máscara continua necessária, por enquanto.

