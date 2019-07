Procura por emissão gratuita de documentos tem aumento em Belém, Paragominas e Santarém, no PA

Emissão gratuita de documentos tem aumento durante o mês de julho no Pará. — Foto: Magda Oliveira/G1

Confira o horário e o endereço onde os serviços são realizados neste mês de julho.

A procura pelo serviço gratuito de emissão de documentos de identidade e carteiras de trabalho tem aumentado durante este mês de julho, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh). Os serviços também são realizados na sede da secretaria em Belém, e também em Santarém e Paragominas.

É possível emitir também certidões de nascimento e casamento; identidade social; segundas via de certidões. Mais de mil carteiras de identidade e 960 carteiras de trabalho já foram entregues este mês, segundo a Sejudh. Os serviços são realizados em parceria com a Defensoria Pública do Estado.

Em Belém, o projeto atende na rua Vinte e Oito de Setembro, 339, bairro da Campina. Em Santarém, na rua Agripino de Matos, ao lado do Fórum da Comarca do município. E em Paragomingas, na rua Amazonas, 11, bairro Célio Miranda. O horário de atendimento é das 8h às 14h nos três locais.

Por G1 PA — Belém

