Adolescente de 13 anos atira na própria boca, em Santarém

Segundo informações do Coordenador do SAMU, Joziel Colares, o estado de saúde era considerado grave e teve que ser entubada na sala de estabilização do PSM, a qual passou por exames de tomografia e neurocirurgia. A adolescente não resistiu ao ferimento e veio a óbito horas depois.

De acordo com informações, a menina estava em posse de uma arma de fogo calibre 38 que seria de propriedade do pai quando houve o disparo atingindo a região da boca e atravessando a orelha.

