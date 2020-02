Procurado pela Interpol é preso por assassinato da esposa e ocultação do corpo

(Foto:Reprodução/Agência Brasil) – Homem foi preso pela Polícia Federal, em Pouso Alegre, interior de Minas

A Polícia Federal prendeu nesta terça, 18, em Pouso Alegre, interior de Minas, um foragido americano com Difusão Vermelha junto à Interpol, em cumprimento a mandado judicial de prisão para fins de extradição, expedido pelo Supremo Tribunal Federal. A PF contou com a ajuda da Polícia Militar de Minas. Segundo relatos das autoridades americanas, o preso, de 48 anos, assassinou sua mulher e ocultado o corpo, jamais encontrado, no estado da Louisiana em 2013.

Segundo a PF em Belo Horizonte, investigações da polícia americana revelaram ‘evidências substanciais’ de sua autoria no homicídio – além de longo histórico de abusos e violências contra a companheira, que já havia obtido, inclusive, medidas protetivas judiciais contra o marido nos EUA.

Segundo o Federal Bureau of Investigation – FBI, duas semanas após o crime, o assassino pegou um voo com destino a São Paulo.

Aqui, ele se casou com uma brasileira, obtendo permissão de residência no País. A PF informou que, na tentativa de obter refúgio, o foragido declarou falsamente haver sido agente das Forças Especiais do Contraterrorismo americano, além de simular perseguição política nos EUA.

Em 31 de janeiro 2020, ele foi ‘autor de violência doméstica’ contra sua mulher brasileira em Pouso Alegre.

Após exame de corpo de delito, o preso será conduzido para o Presídio de Pouso Alegre, onde ficará à disposição do Supremo até que seja autorizada sua extradição para os EUA.

Por:Agência Estado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...