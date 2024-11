Procurado por matar meninos com chumbinho se entrega à polícia

(Foto: Reprodução redes sociais) – Rafael da Rocha Furtado é apontado como autor de envenenamento e morte de meninos em Cavalcanti, na Zona Norte do Rio

Rafael da Rocha Furtado, responsável pelo envenenamento e morte de Benjamin Rodrigues Ribeiro, de 6 anos, e de Ythallo da Rosa, de 7, foi preso após se entregar na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) na madrugada desta quarta-feira (13).

A identificação do autor crime foi confirmada pela especializada, nesta terça-feira (12), pouco mais de um mês após o caso. No mesmo dia, a Justiça decretou a prisão e ele já era considerado foragido.

Segundo investigações, Rafael, que é ex-namorado da mãe de Benjamin, foi buscara criança na escola, no dia 30 de setembro, e lhe ofereceu um copo de açaí envenenado com chumbinho. Na volta para casa, a criança encontrou com Ythallo, com quem dividiu o doce.

Nas redes sociais, a mãe de Ythallo comentou o caso. “Safado, se entregou! A Justiça tarda mas não falha, obrigada a todos, obrigada Deus, só gratidão! Melhor bom dia da minha vida saber que o infeliz vai pagar pelo que fez”, disse.

Assim que soube da identificação do autor do envenenamento, a mãe já havia se pronunciado pedido ajuda para encontrar Rafael. “Eles eram só uns anjinhos. Homem covarde, nem tem que ser chamado de homem, é um moleque, infeliz! Acabou com a vida do meu pretinho”, lamentou.

Anteriormente, a principal linha de investigação apontava para o envenenamento por um bombom, que teria sido ofertado por uma mulher.

“As investigações apontaram que não havia a suposta mulher que ofereceu um bombom para as crianças, sendo o homem o responsável por envenenar os meninos”, informou a nota da Polícia Civil.

Benjamin e Ythallo passaram mal em momentos distintos após comer o doce na comunidade da Primavera, em Cavalcanti, na Zona Norte. O primeiro sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu na mesma data. Já a outro, ficou internado por 10 dias no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul, e teve a morte cerebral confirmada no dia 9 de outubro.

No atendimento, a equipe médica já havia informado aos familiares de Benjamin que encontraram chumbinho no organismo. O laudo inicial de necropsia feito no corpo de Ythallo também encontrou partículas

Fonte: Alessandra Barreto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/11/2024/10:02:17

